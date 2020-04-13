لمحاصرة كورونا.. السودان يفرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

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أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال الكامل بالعاصمة الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل ل 3 أسابيع بعد قفز حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى ٢٩ حالة. ويأتي القرار على خلفية تسجيل وزارة الصحة الاتحادية اليوم “الإثنين” 10 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 29 حالة ومئات المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا. وتركت اللجنة العاليا للطوارئ الصحية أمر الإغلاق في المدن الأخرى إلى تقديرات حكومات الولايات. وتتحصن الحكومة السودانية بحزمة اجراءات استثنائية لمنع تفشي كورونا، وسط تجاهل مجتمعي لاحترازات السلطات الصحية في البلاد.