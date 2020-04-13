ما حقيقة استبعاد أطباء البدون المتطوعين من الدفاع المدني في الكويت؟

نفى مصدر مسؤول في الإدارة العامة للدفاع المدني بالكويت صحة الأنباء التي تحدثت عن استبعاد أطباء من فئة البدون من كوادر الدفاع المدني، عقب تطوعهم سابقاً للمساعدة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمبعدين بمراكز الإيواء والمحجورين في مناطق الحظر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المصدر أن "لدى الإدارة نحو 200 من الأطباء والممرضين البدون المتطوعين جاهزون للعمل، إلا أن وزارة الصحة لم تطلبهم حتى الآن".

وأضاف أن "الدفاع المدني لا يمكنه إرسال أي متطوع دون طلب رسمي من الجهة الراغبة بتطوعه"، مشيراً إلى "وجود أكثر من 20 ألف متطوع تم تسجيلهم منذ الإعلان عن استقبال المتطوعين، وتم توزيع الكثير منهم (كويتيين وبدون) بناءً على طلب الجهات الراغبة بالاستفادة من خدماتهم".

ويأتي هذا الحديث تزامنا مع إعلان وزارة الصحة فتح باب التطوع للأطباء والهيئة التمريضية المنتسبين للقطاع الطبي الأهلي للالتحاق بالعمل لدى الوزارة، نظراً إلى الوضع الصحي الوبائي والتطورات والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 1300 شخص حتى الآن.

وكان عدد من أطباء فئة البدون في الكويت قالوا، يوم الإثنين، إنه تم استبعادهم من الدفاع المدني عقب تطوعهم سابقاً للمساعدة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمبعدين بمراكز الإيواء والمحجورين في مناطق الحظر.

ووثق هؤلاء الأطباء مزاعمهم من خلال مقطع فيديو منسوب لأحدهم، قال فيه "إنه من بين الأطباء الذين تم استبعادهم اليوم من الدفاع المدني عقب تطوعهم للمساعدة مجاناً في مناطق الحظر والمناطق شبه الموبوءة، إلا أنه تمت مطالبتهم اليوم بالعودة إلى منازلهم".

وتداول عدد من النشطاء والحقوقيين المقطع المصور، مرفقاً ببعض التغريدات من قبل أطباء ذكروا أنهم من ضمن الفريق الطبي الذي تم استبعاده هذا اليوم وعددهم 38 طبيبا، مستغربين هذا الإجراء بحقهم.

وأثارت هذه الأنباء استياء شريحة واسعة من الحقوقيين والنشطاء الكويتيين، حيث طالبوا السلطات بتوضيح حقيقة هذه الأنباء بحق أطباء فئة البدون، الذين عزموا على التطوع والمشاركة في مواجهة خطر المرض في مجالات عدة وأبرزها المجال الطبي.