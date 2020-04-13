خطوات بسيطة للحفاظ على صحة رئتيك.. تعرف عليها‎

تعد الرئتان المصدر الأساسي لإمداد الجسم بالأكسجين، وبالنظر إلى مستويات التلوث الشديدة التي تتواجد حولنا، فمن الضروري أن تعتني بذلك المصدر الذي تقوم عليه حياتنا، خاصة في هذه الأوقات، ووسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المناخية والإنفلونزا الموسمية قد تقللان من قدرة الرئتين على ضخ الأكسجين.

إليك بعض النصائح البسيطة التي من خلالها تستطيع إبقاء رئتيك تعمل بكفاءة عالية.

1 - تناول المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة

بإمكان الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تقلل من نمو الملوثات المسببة للضرر في الجسم، والتي تدخل إلى أجسامنا مع الهواء الذي نتنفسه، ثم تترسب في ممر الهواء، وتؤدي إلى مشاكل في التنفس.

ومن أمثلة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، الكركم والفواكه والخضروات الخضراء.

2- احرص على تحصين نفسك باللقاح السنوي

بالنسبة للشخص صاحب الرئة السليمة الخالية من الأمراض، من المفضل أن يحصل على تطعيمات سنوية للإنفلونزا والالتهاب الرئوي، إذا وصفها الطبيب. حيث تقوي هذه اللقاحات جسمك وتحميه من هذه الأمراض.

أيضا، احرص على استشارة طبيبك بانتظام، وقم بإجراء فحوصات كاملة للجسم من وقت لآخر، ولأن أمراض الرئة عموما خطيرة جدًا، لذا، يكون من الأفضل اتخاذ الاحتياطات في وقت مبكر.

3- ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر رائع لصحة القلب والرئة، تدفع ممارسة الرياضة القلب والرئتين لتوفير الأكسجين للعضلات.

تؤدي ممارسة التمارين الهوائية البسيطة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة إلى تدفق أفضل للأكسجين في الجسم، وبالتالي تعزيز كفاءة هذه الأجهزة الأساسية وتحسين صحتك العامة.

4- الإقلاع عن التدخين

كثُر الكلام والتحذير من التأثير القاتل والمدمر في الرئتين الناتج عن شرب السجائر، مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس، إلى جانب أنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض حادة مثل التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، وفي حالات أخرى قد يسبب سرطان الرئة.