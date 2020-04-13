السعودية تسجل 472 إصابة كورونا جديدة في مختلف المدن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، إن المملكة سجلت 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، توزعت في مختلف المدن.
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: سجلنا في المملكة 472 حالة جديدة، توزعت في مختلف المدن.#كلنا_مسؤول#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) April 13, 2020
وأعلن المتحدث عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة، في حين تم شفاء 44 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 805 حالات.
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة. #كلنا_مسؤول#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) April 13, 2020
وأوضح المسؤول السعودي، أن إجمالي الحالات في المملكة 4934 حالة، بينها 4064 حالة نشطة، منها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي الحالات في المملكة 4934 حالة، بينها 4064 حالة نشطة، منها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.#كلنا_مسؤول#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) April 13, 2020