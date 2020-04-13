السعودية تسجل 472 إصابة كورونا جديدة في مختلف المدن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، إن المملكة سجلت 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، توزعت في مختلف المدن.

وأعلن المتحدث عن تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 65 حالة، في حين تم شفاء 44 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 805 حالات.

وأوضح المسؤول السعودي، أن إجمالي الحالات في المملكة 4934 حالة، بينها 4064 حالة نشطة، منها 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.