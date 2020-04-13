ترامب يعيد نشر وسم ضد فاوتشي‎ كبير خبراء الأمراض المعدية.. هل يكون آخر "ضحايا الإقالات"؟

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر وسم على تويتر يوم الإثنين، يدعو لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي بعد أن قال أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد إنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات الإغلاق مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعاد ترامب يوم الأحد نشر رسالة من مرشح سابق للكونغرس استشهد بتصريحات أدلى بها فاوتشي في لقاء تلفزيوني وقال على تويتر: "حان الوقت..أقيلوا فاوتشي".

وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل.

وسبق أن أعاد الرئيس الجمهوري من قبل نشر تغريدات تنتقد مسؤولين أو خصوما له بدلا من أن ينتقدهم بشكل مباشر.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب بالتعليق على مدى استياء ترامب من فاوتشي.

وبرز دور فاوتشي على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء. وناقضت تصريحاته رؤية ترامب وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية خلال الأزمة بما شمل مدى فاعلية هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على كوفيد-19.

وسأل برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على (سي.إن.إن) فاوتشي عن تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز وثق تحذيرات مبكرة وصلت للبيت الأبيض عن الفيروس المستجد.

وأقر فاوتشي بأن تطبيق إجراءات العزل مبكرا كان من شأنه إنقاذ أرواح لكنه حذر من أن عددا من العوامل تتدخل في الأمر.

وقال: "بالطبع كان من الأفضل أن يكون لديك بداية مبكرة استباقا للأحداث لكن لا أعتقد أنه يمكنك القول إننا وصلنا لما نحن فيه الآن بسبب عامل واحد فقط... الأمر معقد للغاية".

وفاوتشي مستهدف من الأصل من اليمين المتطرف في البلاد بسبب مناقضة تصريحاته لرؤية ترامب وتسببت تلك التصريحات الأخيرة في مزيد من الانتقادات له.

وندد ترامب أيضا بتقرير نيويورك تايمز في عدة تغريدات نشرها يوم الأحد ووصفه بأنه "زائف".