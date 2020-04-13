"الصحة العالمية" تطالب مصر بتكثيف التفتيش عن مصابي كورونا

طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، السلطات المصرية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وشدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتكثيف حملات الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس.

وقال جبور خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه يجب أن تتخذ مصر إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وأضاف جبور أن هناك 85% من الإصابات بفيروس كورونا في مصر، شفيت دون علاج، كما أن معدل الوفيات الناتج عن فيروس كورونا بلغ 7.6%.

وأكد أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل الصحي والعلاج، وأن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على الأسباب الرئيسية لها، وأن 13% من الإصابات هم من العاملين بالمجال الصحي.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة بقوله: "أنصح كل دول العالم ومن ضمنها مصر، بتكثيف حملات الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا"، منوّها بأنه يجب أن يكون هناك دراسة أكثر حتى يكون التنسيق أعمق مع وزارة الصحة وباقي قطاعات الدولة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم تجاوز 1.7 مليون حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 104 آلاف وفاة، مقابل شفاء 382 ألف حالة، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تدرس تقارير عن حالات جديدة لمتعافين من الفيروس، محذرة من خطورة كارثية لتخفيف الإجراءات الاحترازية في الوقت الراهن.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد حذر من الاستعجال برفع إجراءات العزل الصحي المتخذة للحد من تفشى وباء كورونا، وقال إنّ ذلك قد يتسبب بعودة قاتلة للفيروس.

وأضاف أنّ تراجع الإصابات بالوباء قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم.