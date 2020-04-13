سيناريو كارثي .. إيران تتوقع إصابة 15% من سكانها بـ"كورونا"

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الإثنين، إن نحو 15% من سكان البلاد سيصابون بفيروس كورونا المستجد، في أشد الحالات لتفشي هذا الفيروس.

وأوضح جهانبور في تصريحات صحافية، أنه "من الممكن أن يتوفر لقاح كورونا خلال العام المقبل، وسوف يتأثر ما بين خمسة إلى 10٪ من سكان البلاد، أو في الحالة الأكثر تشاؤما سيتأثر 15٪ من سكان البلاد بفيروس كورونا المستجد".

ويبلغ عدد سكان إيران نحو 84 مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائيات حكومية، وظهر فيروس كورونا في البلاد في الـ19 من فبراير الماضي.

وبين أنه "سيكون من الأسهل علينا التعامل مع هذا الفيروس في الأشهر والأسابيع القادمة".

وأعلنت إيران، اليوم الإثنين، تسجيل 111 وفاة و 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الإصابات إلى 73 ألفا و303، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4585 جراء تفشي فيروس كورونا، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة.