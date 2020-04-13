كورونا يتسلل لمراكز علاجية لأمراض مزمنة في إيران‎‎ وانتقادات لتعددية اتخاذ القرار في مواجهة الفيروس

كشف رئيس جمعية مرضى الهيموفيليا في إيران، أحمد قويدل، يوم الإثنين عن تسجيل إصابة عدد من مرضى الهيموفيليا بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن نقلهم العدوى لأقاربهم.

وأضاف قويدل في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيلنا" المحلية، "لقد سجلت جمعية مرضى الهيموفيليا حتى الآن 3 إصابات بفيروس كورونا بين المرضى، حيث توفيت حالة منهم، فيما نقل هؤلاء المصابون عدوى الفيروس إلى عدد من أقاربهم".

وكشف أن "من بين المصابين بفيروس كورونا من مرضى الهيموفيليا طفلا رضيعا يبلغ من العمر 16 يوما، حيث أُصيب بالفيروس بعدما خضع للعلاج في أحد المستشفيات نتيجة تعرضه لنزيف دم بالمعدة فور ولادته".

وأشار رئيس جمعية مرضى الهيموفيليا إلى أنه طالب وزارة الصحة الإيرانية بفصل مراكز علاج مرضى الهيموفيليا عن مراكز علاج فيروس كورونا في المستشفيات؛ وذلك نظرا لخطورة الإصابة بالفيروس في ظل تفشي الوباء، بينما لم تجب الوزارة حتى الآن.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لوباء كورونا في مختلف أرجاء البلاد، حيث سجلت إيران حتى يوم الإثنين 73 ألفا و303 إصابات و4585 حالة وفاة بالفيروس، وفق آخر بيانات وزارة الصحة.

انتقادات رسمية

من جهتها، انتقدت "هيئة النظام الطبي" في إيران تعددية اتخاذ القرار في سياسة مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، معتبرة أن تضارب القرارات أضر بمسار مكافحة الفيروس الآخذ في التفشي بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ايرنا"، بيانا أصدرته هيئة النظام الطبي، يوم الإثنين، أكدت فيه أن "تعددية مراكز اتخاذ القرار في أزمة كورونا أضرت بإعطاء أي نتائج للإجراءات التي تعمل على مكافحة الوباء، حيث إن البيانات التي تقدمها وزارة الصحة حول كورونا تبعد كثيرا عن الواقع، وأضرت بالثقة العامة لدى المواطنين".

وأضاف بيان المؤسسة الطبية الموجه إلى الحكومة الإيرانية، أنه "منذ اليوم الأول لظهور وباء كورونا في البلاد، ومر الشعب الإيراني بفترات صعبة، حيث فقدنا العديد من الكوادر الطبية نتيجة افتقار الإمكانات الأساسية للحماية".

وشددت هيئة النظام الطبي في إيران، على "أننا نمر اليوم بموقف حساس للغاية، وبناء على هذا فإن قرارات الحكومة والأجهزة وأداء المجتمع الطبي سوف يُحدد مصير هذا البلد خلال المستقبل القريب، "وفق ما نقلت وكالة "إيرنا".

يُذكر أنه قد وجه رئيس هيئة النظام الطبي في إيران، مصطفى معين، رسالة في وقت سابق، إلى الرئيس حسن روحاني، طالبه فيها بالإعلان عن أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشفافية وصدق، وتوفير الحماية اللازمة للكوادر والأطقم الطبية.

وتأتي رسالة المسؤول الإيراني لروحاني في ظل تقارير محلية تتحدث عن إصابة ووفاة عدد كبير من الأطباء والممرضين، بعد انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم أثناء علاجهم المرضى، فضلا عن تقارير لوسائل إعلام تابعة للمعارضة، تؤكد أن أعداد المصابين والمتوفين بكورونا في إيران يُعد أضعاف ما تُعلنه السلطات الإيرانية.