الكويت تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1300

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1300 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله: إن الحالات ھي 4 حالات مرتبطة بالسفر (3 منھا لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالة واحدة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر إلى ألمانیا) وجمیع ھذه الحالات قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وقال إن الحالات المخالطة ھي 51 حالة (واحدة لمواطن كویتي) و(40 لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(7 لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(لمقیم من الجنسیة المصریة) و(حالة لمقیم من الجنسیة النیبالیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة) وجمیع ھذه الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بفیروس كورونا.

وأوضح أن الحالات قید التقصي الوبائي ھي 11 حالة (حالة لمواطن كویتي) و(5 حالات لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(حالتان لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة البنغلادیشیة) و(حالة لمقیم من الجنسیة الباكستانیة) وجمیع ھذه الحالات قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأشار الدكتور عبدالله السند أن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتین إحداھما جدیدة لمواطن كویتي عمره 50 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة والأخرى سجلت مطلع الشھر الجاري بعد إصابتھما بمرض فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19.)

ولفت إلى أن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤھا بلغ 150 حالة من الحالات التي كانت أصیبت بالمرض بعدما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح الیوم شفاء ثماني حالات جدیدة خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 26 حالة ھي 9 حرجة و17 مستقرة وبذلك یصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فیروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعایة الطبیة 1148 حالة.

وبلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ 24 ساعة الماضیة 746 حالة بعد القیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد الناطق باسم وزارة الصحة التأكید على المواطنین والمقیمین ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقایة الشخصیة واتباع التعلیمات والتوصیات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجھات الرسمیة في الدولة فیما یخص احتواء انتشار فیروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمیة.