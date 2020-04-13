زوج الطبيبة المصرية المتوفاة بكورونا يفجر مفاجأة حول سبب وفاتها (فيديو)

فجر زوج الطبيبة المصرية المتوفاة بكورونا الدكتور أحمد الهنداوي، مفاجأة حول الأسباب التي أدت إلى وفاتها، مؤكدا أنها كانت قد تعافت تماما من فيروس كورونا وتم إجراء مسحتين لها وتأكدت سلبيتهما.

وأوضح الدكتور الهنداوي، زوج الدكتورة سونيا عارف طبيبة شبرا البهو، في تصريحات متلفزة أن هناك أسبابا أخرى تسببت في الوفاة بعيدة عن فيروس كورونا، منوها أن زوجته تعاني من مرض السكر وكانت مصابة بقرحة في قدمها وهذه من الأسباب الجانبية للوفاة.

وشدد زوج الطبيبة على أنها لم تتوفى بكورونا بدليل أن وزارة الصحة سلمتنا جثمانها في سيارة إسعاف بشكل طبيعي، منوها أنه تحدث مع أهالي القرية بأنها تعافت ولو كان هناك ضرر لهم لما سمح به.

وأعرب زوج الطبيبة عن استيائه من تعامل أهالي القرية معه ووصف المشهد بالمذهل، غير أن رئيس الوزراء تقدم بواجب العزاء والاعتذار نيابة عن الشعب المصري عما صدر من الأهالي.

وأكد أن السبب الرئيس في هذه الأزمة هو الجهل وعدم المعرفة بالأمور، موضحا أن تصرف الحكومة والإجراءات التي اتخذتها بشأن زوجته جبرت بخاطره، وأن من أخطأ من أهالي قرية شبرا البهو سيحاسب بالقانون.

يذكر أنه تم القبض على 23 شخصا بسبب منعهم دفن الطبيبة وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبسهم في واقعة تجمهر الأهالي 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتوجيه اتهامات لهم هي الاشتراك في ارتكاب عمل "إرهابي" واستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وعرقلة عمل السلطات العامة ومقاومتها، وتهديد موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم.