روسيا تسجل ارتفاعا يوميا قياسيا جديدا في حالات الإصابة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الاثنين 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع يومي قياسي يقفز بإجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18328 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن زادوا 18 وفاة الليلة الماضية.‎

وأطلقت مدينة موسكو اليوم نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية، بؤرة فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تستنفد طاقات الأجهزة الطبية.

وهذه الأذونات التي يمكن الحصول عليها عبر تقديم طلب إلكتروني على موقع البلدية، تشمل التنقلات بالسيارة أو وسائل النقل العام للتوجه على سبيل المثال إلى العمل أو الطبيب أو المنزل الريفي.

وسيتمكن سكان موسكو من التنقل سيرا على الأقدام بحرية للتوجه إلى السوبرماركت أو لنزهة الكلب، لكن البلدية حذرت من أنها ستعمد عند الضرورة إلى تشديد النظام ليشمل هذه التنقلات أيضا حتى ضمن الحي السكني.

ويعفى من هذا النظام الموظفون البلديون والعسكريون والقضاة والمحامون وكتاب العدل والصحفيون في تنقلاتهم المهنية.‎