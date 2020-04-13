خرافات شائعة عن تعزيز المناعة ليس لها أي أساس من الصحة

يواجه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد، ويهتم الجميع الآن بكيفية تقوية أنظمتهم المناعية لأنها السبيل الوحيد لمواجهة المرض الذي يحصد أرواح الآلاف يوميا وترتفع معدلات الإصابة به بشكل جنوني في بعض الدول.

ونشر موقع "با- باميل" الإلكتروني تقريرا عن أشهر الخرافات الشائعة عن تعزيز المناعة والتي ليس لها أي أساس من الصحة ومنها:

الثوم يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى الفيروسية

للثوم بالفعل فوائد صحية وغذائية عديدة حيث يعمل على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، لكن أثبتت عدة دراسات وأبحاث طبية أن تناول الثوم ليس له أي تأثير على تقويه الجهاز المناعي ووقاية الجسم من التقاط العدوى الفيروسية كفيروس كورونا المنتشر الآن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت أنه لا يوجد دليل على أن تناول الثوم يقي الإنسان من الإصابة بالفيروسات، وأنه لا يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

الجهاز المناعي يرتكز في الجزء العلوي لجسم الإنسان

يخطئ العديد في الاعتقاد بأن الجهاز المناعي موجود بشكل أكبر في الجزء العلوي من الجسم بسبب أعراض السعال والصداع ورشح الأنف وأعراض الإنفلونزا الأخرى، ولكن النظام المناعي متصل بجميع أجزاء الجسم من المعدة لنخاع العظام للقناة الهضمية للجهاز الليمفاوي، فكل الجسم وحدة واحدة من أجل تعزيز قدرة الجهاز المناعي.

تناول السكر لا يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي

تناول كميات مفرطة من السكر والمشروبات المحلاة يؤثر على قدره الجهاز المناعي على تكوين الخلايا التي تهاجم البكتيريا حيث يستمر تأثير السكر في الجسم لعدة ساعات، فعلى سبيل المثال المشروبات الغازية تخفض من قدره الجهاز المناعي بنسبه 30% لمده تتراوح من 3-5 ساعات كاملة بالإضافة للإصابة بمرض السكري الذي يُضعف المناعة بشكل كبير ويعرضك بشكل كبير لخطورة التقاط عدوى فيروس كورونا.

المكملات الغذائية تحافظ على سلامه جهاز المناعة

يلجأ العديد من الأشخاص لتعزيز المناعة بتناول العديد من المكملات الغذائية، ولكن مايكل ستارنبخ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب بجامعة هارفارد، يؤكد أنه لا يوجد دليل علمي لتأثير هذه المكملات على الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض فلا توجد كبسولة واحدة تعزز من قدرة الجهاز المناعي ولكن هو نظام غذائي ودوائي متكامل يحدده الطبيب.

تناول الأطعمة المضادة للبكتيريا يعزز الجهاز المناعي

هناك اعتقاد سائد أن الأطعمة التي تحتوي على عناصر مضادة للبكتيريا مثل العسل، والكركم، وزيت جوز الهند، وحساء الدجاج، من شأنها مساعده الجهاز المناعي على مقاومة العدوى.

ولكن، يؤكد الطبيب ديميتار مارينوف أنه ليس هناك دليل علمي على ذلك فهذه الأطعمة مفيدة للجسم لأنها تمده بفيتامين سي فقط.