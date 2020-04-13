الصين تبني آمالا على صلابة الحدود الروسية في كبح موجة كورونا ثانية

أصبحت حدود الصين الشمالية الشرقية مع روسيا خطا أماميا في المساعي الرامية لدرء موجة ثانية من وباء فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفعت فيه الحالات التي تكتشف يوميا إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 6 أسابيع أكثر من 90% منها للقادمين من الخارج.

وبعد القضاء إلى حد كبير على انتقال العدوى محليا عمدت الصين إلى تخفيف القيود على تنقلات الناس تدريجيا في إطار محاولاتها لإعادة تنشيط اقتصادها غير أن ثمة خوفا من أن يؤدي ارتفاع الحالات الواردة من الخارج إلى موجة ثانية من مرض "كوفيد- 19" الذي يتسبب فيه الفيروس.

وأعلنت الصين اكتشاف 108 حالات إصابة بكورونا في البر الرئيس، الأحد، ارتفاعا من 99 حالة في اليوم السابق فيما يمثل أكبر زيادة يومية منذ الخامس من مارس/آذار الماضي.

وسجلت الحالات الواردة من الخارج مستوى قياسيا ببلوغها 98 حالة. وكان نصفها لمواطنين صينيين عائدين من أقصى شرق روسيا.

وقال أحد سكان مدينة سويفين الحدودية "كنا نحسب أن مدينتنا الصغيرة هذه أكثر الأماكن أمانا".

وأغلقت السلطات الحدود أمام القادمين باستثناء الرعايا الصينيين وقد أصبح الطريق البري الذي يمر بالمدينة واحدا من خيارات قليلة متاحة للراغبين في العودة للوطن بعد أن أوقفت روسيا الرحلات الجوية إلى الصين باستثناء رحلات الإجلاء.

وكانت شوارع المدينة خالية فعليا مساء الأحد بسبب القيود المفروضة على التنقلات والتجمعات التي أعلنت الأسبوع الماضي عندما طبقت السلطات تدابير وقائية تشبه القيود التي فرضت في ووهان التي ظهر فيها الوباء في أواخر العام الماضي.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بر الصين الرئيس الآن 82160 حالة حتى يوم الأحد وكانت ذروة الموجة الأولى من الوباء في الـ 12 من فبراير/شباط عندما اكتشف فيها أكثر من 15 ألف حالة جديدة.

ورغم أن عدد حالات العدوى اليومية في مختلف أنحاء الصين انخفض بشكل حاد من تلك الذروة فقد شهدت الصين ارتفاعا في عدد الحالات اليومية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في الـ12 من مارس/آذار وذلك بسبب زيادة الحالات الواردة من الخارج.

وتعمل المدن الصينية القريبة من الحدود الروسية على تشديد الرقابة على الحدود وفرض حجر صحي مشدد، وتفرض مدينة سويفين ومدينة هاربين حجرا صحيا لمدة 28 يوما واختبارات الحمض النووي والأجسام المضادة لكل القادمين من الخارج.

وقالت جين جينغ المتحدثة باسم اللجنة الصحية البلدية في شنغهاي بمؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن السلطات في المدينة اكتشفت أن 60 شخصا وصلوا على طائرة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية من موسكو في العاشر من أبريل/نيسان مصابون بفيروس كورونا.

وقال سكان في سويفين إن عددا كبيرا من الناس غادروا المدينة خوفا من العدوى غير أن آخرين يثقون بتدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات.