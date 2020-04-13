5 أعراض تؤشر على إصابة الشخص بمرض "تلف الكبد"

غالبا ما يمر تلف الكبد دون أن يلاحظه أحد حتى يصل إلى مراحل متقدمة، وهذا يمكن أن يحدث بسبب عدد من العوامل مثل الوراثة أو التسمم أو الإفراط في تناول الكحول أو المرض على المدى الطويل.

لكن هناك 5 أعراض شائعة لتلف الكبد يجب الانتباه إليها، وهي:

تورم منطقة البطن

يربط معظم الأشخاص البطن المتورم بالسمنة أو الحمل، ومع ذلك، فقد يكون ذلك أيضا مؤشرا على الاستسقاء، وهي حالة تتميز بتراكم السوائل داخل منطقة البطن، ومن المعروف أن الاستسقاء ناتج عن تلف الكبد.

ومن الأسباب الشائعة لهذه الحالة تليف الكبد الكحولي وسرطان الكبد.

وبالإضافة إلى تورم منطقة البطن، يعاني المرضى الذين يعانون من الاستسقاء من تورم الساقين، ويشمل علاج هذه الحالة تقليل تناول الصوديوم في النظام الغذائي وإدارة مدرات البول، لأنها إذا تركت بدون علاج، قد يكون من الضروري زرع الكبد.

اليرقان

اليرقان هو أحد أكثر الأعراض شيوعا لتلف الكبد، وتتميز هذه الحالة باصفرار الجلد وبياض العينين.

وتحدث هذه الحالة عندما يكون الكبد غير قادر على إزالة البيليروبين "الصفراء" بشكل فعال من خلايا الدم الحمراء، ويتطلب علاج اليرقان تشخيص وعلاج مرض الكبد الكامن.

ألم في منطقة البطن العلوية اليمنى

قد يكون الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن مؤشرا على التهاب الكبد، ويحدث التهاب الكبد بسبب عدد من الحالات بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي وتليف الكبد والاستسقاء.

وفي بعض الحالات، قد يوفر تناول مسكنات الألم بعض الراحة المؤقتة، ومع ذلك، قد لا يعالج الدواء بدون وصفة طبية لعلاج السبب الكامن وراء الالتهاب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية المساهمة في تطوير تلف الكبد.

تغير لون البول والبراز

قد يتغير لون البول والبراز من حين لآخر اعتمادا على ما تأكله وتشربه، ومع ذلك، إذا تحول لون البول إلى اللون الأصفر الشاحب وأصبح البراز أفتح وظل على هذا النحو لفترة طويلة، فقد يكون لديك مرض في الكبد.

واحدة من الوظائف الأساسية للكبد هي انهيار البيليروبين وتسهيل إزالته من الجسم من خلال البراز، حيث يحصل البراز على لونه البني من البيليروبين.

وفي حالة عدم قدرة الكبد على تكسير البيليروبين، فإنه ينتقل إلى الكلى ويخرج في البول، وهذا يؤدي إلى تحول لون البول إلى اللون الأصفر الغامق بينما يفقد البراز لونه البني الداكن.

التعب المزمن

أحد الأعراض الأكثر شيوعا لتلف الكبد هو التعب المستمر وضعف العضلات، ويمكن أن يشير أيضا إلى أن الضرر في مراحل متقدمة.

إن إحدى وظائف الكبد هي تخزين وإطلاق الجلوكوز الذي يغذي خلايا الجسم، ولايمكن للكبد المتضرر إطلاق الجلوكوز المطلوب لاحتياجات الجسم من الطاقة.

وعلى هذا النحو، سيعاني المرضى الذين يعانون من تلف الكبد من التعب المزمن وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى الارتباك العقلي وحتى الغيبوبة.