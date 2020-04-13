هل يستعيد كورونا أنفاسه في الصين؟

أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو ستة أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من كوفيد-19.

وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بزيادة عن 99 حالة قبل يوم فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس/ آذار.

وتزيد القراءات التي أخذت بالارتفاع التدريجي، لعدد الإصابات، من مخاوف أن يستعيد الفيروس أنفاسه في الصين، بعد فتح لآخر مظاهر الإغلاق في مهد كورونا، مدينة ووهان.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت مرارا من التسرع في إجراءات إنهاء الإغلاق، ودعت إلى التمهل، كي لا تتعرض المناطق لموجات جديدة من الوباء.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيس 82160 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين إن 98 من الحالات الجديدة لأشخاص دخلوا الصين من بلد آخر في زيادة قياسية جديدة وبارتفاع عن 97 حالة تم تسجيلها قبل يوم. وتراجع عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض إلى 61 من 63 قبل يوم.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ المجاور لروسيا بشمال شرق الصين 56 حالة إصابة جديدة منها 49 حالة من روسيا.

وقالت المدن الصينية القريبة من الحدود مع روسيا يوم الأحد، إنها ستشدد القيود على الحدود وإجراءات العزل الصحي للقادمين من الخارج.