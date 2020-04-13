مصر تعلن عدم قدرتها على إعادة مواطنيها العالقين في الخارج

أكدت الحكومة المصرية، عدم قدرتها في الفترة الحالية على إعادة مواطنيها العالقين في الخارج، موضحة أنه من الصعب حاليا تسيير الرحلات الجوية ولكن هناك خطة لحل هذه الأزمة سيتم تطبيقها حينما تنضبط الظروف ويحين الوقت.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة إن آخر المعطيات في هذا الشأن سيتم بحثها في اجتماع سيتم انعقاده قريبا لبحث الإجراءات التفصيلية وخطة التحرك كي يتم إعادة المصريين العالقين بالخارج.

وأكد أنه يتم حاليا وضع خطة تمنع ما حدث في المطار خلال الفترة الماضية من قادمين من الكويت على أن تكون هذه الخطة محكمة تمنع انتشار وباء كورونا، مبينا أنه جار حصر الأعداد للمصريين العالقين في الخارج حاليا وهناك اقتراح وخطة لتسيير الطائرات لإجلائهم وإعادتهم لمصر.

وأضاف نادر سعد قائلا: "لم نتأخر في تلك الإجراءات والتقييم الذي يقوله المواطن لا بد من أن يضع في حساباته كل الظروف، خاصة أننا قمنا بالكثير من الرحلات لإعادة المصريين من لندن وواشنطن".

واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء قائلا: "نعمل على حل لا يكلف الدولة الكثير من الأموال مع إعفاء العائدين من مصاريف حجرهم صحيا"، راجيا من المصريين الصبر لحين حل هذه الأزمة التي لن يتم العمل عليها كأنصاف حلول.

يُذكر أن مصر أعادت العديد من أبنائها المصريين العالقين في الخارج خلال الأسابيع الماضية من دول الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.