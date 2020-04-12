كورونا يفرض حظر تجوال ليلي بمقديشو

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أعلنت السلطات الصومالية، الأحد، فرض حظر تجوال ليلي على العاصمة مقديشو، ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد. وقال قائد الشرطة عبدي حسن محمد، إن "الحظر سيبدأ الأربعاء من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، ويشمل القرار كافة وسائل النقل العامة والخاصة". وبموجب القرار "سيتم إغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والفنادق، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية والمستشفيات، وباستثناء تنقل المرضى والحالات الصحية الطارئة". وأشار قائد الشرطة أن "إلغاء الحظر أو تحديد مدته مرهون بتقييمات الحكومة لتداعيات الفيروس". وأكد أن "قرار الحظر جاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين". وحتى الأحد، أعلنت وزارة الصحة الصومالية تسجيل 21 حالة مصابة بالفيروس في عموم البلاد.