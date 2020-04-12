طهران تجهز 10 آلاف قبر بسبب تفشي كورونا‎

أعلن نائب لجنة الخدمات البلدية في الحكومة المحلية لمحافظة طهران الإيرانية، مجتبى يزداني، عن تجهيز 10 آلاف قبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت منظمة بهشت ​​زهراء التابعة لبلدية طهران تصميم وبناء "مركز التنظيف المجهز والمعزول" بهدف "زيادة القدرة على استيعاب الجثث في أوقات الأزمات".

وبحسب يزداني فقد تم رفع سعة مخازن "مجمع أوروجيان" لحفظ الجثث، بوضع 3 ثلاجات جديدة.

كما قدمت منظمة بهشت ​​زهراء ثلاجتين بطول 12 مترا من أجل "حالات الأزمات" و "لدعم التخزين وحفظ الجثث".

وكان رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في طهران، علي رضا زالي، قال مساء الأحد، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في طهران خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 450 إصابة".

وسجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية، 1657 حالة إصابة بفيروس كورونا و 117 حالة وفاة جديدة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة "كيانوش جهانبور".

وقال جهانبور في إفادة صحفية، الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات حتى يوم الأحد بلغ 4474 حالة فيما بلغ عدد الإصابات 71686 إصابة".