هيكل: سائحة أمريكية كانت نقطة انتشار فيروس كورونا في مصر (فيديو)

كشف وزير الدولة للإعلام في مصر أسامة هيكل عن سبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، منذ بداية الظهور خلال مارس الماضي.

وقال هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، إن السيدة الأمريكية ذات الأصول التايلاندية، كانت نقطة بداية انتشار الفيروس بالأقصر، عندما نقلت العدوى إلى 56 شخصا، ومن بعدها تصاعدت الأعداد في البلاد.

وأضاف وزير الإعلام المصري أن مصر أخذت وقتا كافيا في وضع سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا منذ ظهور المرض على نطاق واسع في دول العالم.

وتابع هيكل: "استفدنا من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مؤكدا أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ونوّه الوزير إلى أن هناك بعض الدول التي عجزت عن مواجهة جائحة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وأيضا بسبب استهتار البعض من الشعب، ما أدى إلى انتشار المرض.

وأكد وزير الإعلام المصري أن قرار تطبيق حظر التجوال الكامل بسبب فيروس كورونا لن تتحمله مصر، معقبا: "الضرر في هذه الحالة سيكون على الاقتصاد ككل".

وقال إن قرار تطبيق حظر التجوال الشامل سوف يضر بالبلد ككل وليس رجال الأعمال فقط، حيث سيضر بالعاملين في الشركات وبالاقتصاد الوطني ككل.

واتخذت مصر قرارا بتمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين ضمن خطة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي تخوفه من ارتفاع الإصابات بكورونا داخل البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وكسرت مصر حاجز الـ2000 مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت الأحد 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 2065 حالة، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

إسامة هيكل : هناك دول استهترت بكورونا وكان النتيجة الناس بتموت في البيوت .. وتعلمنا منهم درس بعد الاستهتار بالفيروس

#الحياة_اليوم

#قناة_الحياة Posted by ‎الحياة اليوم‎ on Sunday, April 12, 2020