بريطانيا.. نصف العاملين بمستشفى في ويلز مصابون بكورونا

كشف طبيب بريطاني أن نصف العاملين في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى في ويلز تم تشخيصهم إيجابيا بفيروس كورونا.

وقال الدكتور تيم روجرسون، الطبيب في وحدة الطوارئ بمستشفى رويال جوينت في ويلز، إن حوالي 50 % من موظفي المستشفى ثبتت إصابتهم بفيروس Covid-19 ، على الرغم من استمرار الدولة في السيطرة على الفيروس.

وأوضح الطبيب أن هناك حالة اضطراب في المستشفى بعد إصابة نصف الموظفين بالفيروس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف الطبيب أيضا عن إصابته هو الآخر بالفيروس وأنه سيتوقف عن العمل، قائلا: "حدث ذلك على الرغم من كل معدات الوقاية الشخصية التي نمتلكها واتباع الإرشادات بغسل اليدين، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك عندما نواجه مثل هذا العدد من المرضى المصابين بالفيروس".

وأضاف: "ثبتت إصابة حوالي 50 في المئة من القوى العاملة الاستشارية في المستشفي في وحدة A & E وهناك نسبة مماثلة في فريق التمريض لدينا".

وخلال رسالته، حث الطبيب المواطنين على الانتباه إلى تدابير التحيز الاجتماعي للحكومة وإرشادات الخدمة الصحية الوطنية.

وأشار إلى أن جميع الموظفين في الخطوط الأمامية يعرضون أنفسهم للخطر عند التعامل مع المرضى الذين يعانون من أعراض الفيروس، بسبب طبيعة عملهم، فيجب اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وشدد على ضرورة ألا يخرج المواطنون في نهاية الأسبوع، فبمجرد خروجهم يحدث تأثير كبير على سعة وحدة العناية المركزة لمدة أسبوعين، وسيؤثر أيضا على الموظفين الذين تعرضوا للإصابة في غضون أسابيع قليلة، وفي نهاية الأمر، سيتأثر نظام المستشفى بأكمله.

ويأتي هذا الاكتشاف المروع في الوقت الذي تواصل فيه بريطانيا جهودها لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التي وصلت إلى 84279 حالة حتى الآن.