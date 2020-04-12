المغرب يسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية كما سجلت 116 حالة إصابة جديدة في نفس الفترة.

وقالت الوزارة إن فيروس كورونا أدى حتى الآن إلى وفاة 118 شخصا وإصابة 1661 في البلاد، مضيفة أن 177 مصابا تماثلوا للشفاء.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ 20 مارس/ آذار حتى 20 أبريل/ نيسان، ويفرض أيضا قيودا على الخروج من المنازل، إلا في حالة الضرورة القصوى، في محاولة لمنع تفشي الفيروس.

وقالت الحكومة المغربية الشهر الماضي إنها خصصت 200 مليون دولار لشراء معدات وأدوية للاستعداد لتفشي الوباء.