الأردن.. عزل حي سكني في العاصمة عمان بعد تسجيل 3 إصابات بكورونا ‎(فيديو)

الأردن.. عزل حي سكني في العاصمة عما...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه تقرر عزل أحد الأحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمّان، بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار جابر بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأحد، إلى أن الإصابات الجديدة تم اكتشافها خلال الفحص العشوائي، الذي أجرته فرق التقصي في المنطقة، السبت.

وأكد وزير الصحة أن فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها في الحي السكني، بهدف التقصي عن مصدر العدوى بالفيروس وفحص مخالطي المصابين.

وأعلن الوزير جابر، في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تسجيل 24 حالة شفاء من الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة، في المملكة، التي تفرض حظر تجول بشكل شامل على مدى اليومين الماضيين، إلى 389 إصابة، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 201 حالة.

في حين لم تسجل المملكة، التي قررت سلطاتها التنفيذية زيادة عدد الفرق الاستقصائية في العاصمة عمان إلى 40 فريقًا للتوسع بالفحوصات واستكشاف الحالات، أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات جراء الوباء عند 7 حالات.

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