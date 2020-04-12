تونس تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. وعدد الوفيات يرتفع إلى 31

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 31 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 707 حالات، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بتسجيل 36 تحليلًا إيجابيًا، 14 منها حالات إصابة سابقة ولا تزال حاملة للفيروس، و22 حالة إصابة جديدة، وذلك بعد التثبت من المعطيات والتحليلات.

وأكد البيان أنه "منذ تاريخ 22 آذار/ مارس الماضي، تم إجلاء 2350 شخصًا، من بينهم 420 شخصًا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.

وأوضحت الوزارة أن التحاليل تُجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتملة إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة، وذلك بحسب تعريف الحالة المعتمد حاليًا.

ودعت وزارة الصحة التونسية، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.