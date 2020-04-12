مصر تتخطى حاجز الألفي مصاب بفيروس كورونا

تخطت مصر يوم الأحد، حاجز الألفي مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت 126 حالة جديدة بينهم رجل أجنبي، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى يوم الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة، عن خروج 21 من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيا.