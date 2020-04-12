طهران تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في طهران، علي رضا زالي، مساء الأحد، عن تسجيل 450 إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة خلال 24 ساعة الماضية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في محافظة قم وسط إيران لأول مرة في 19 من فبراير الماضي، كانت السلطات الإيرانية تكشف عن الإحصائيات بشكل يومي وبحسب المحافظات، وكانت العاصمة طهران تتصدر قائمة الإصابات في عموم إيران.

لكن وزارة الصحة أعلنت في مطلع مارس الماضي، أنها أوقفت الكشف عن عدد الإصابات بحسب المحافظات، واكتفت بتقديم معلومات وأرقام عامة عن عدد الإصابات والوفيات دون الخوض في التفاصيل.

من جانبه، أعلن رئيس منظمة الطب الديني الإيراني، أن "قرار التباعد الاجتماعي الذكي الذي بدأت به الحكومة أمس السبت، لا يفي بالغرض في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا".

وسجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية، 1657 حالة إصابة بفيروس كورونا فيما سجلت البلاد 117 حالة وفاة جديدة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة "كيانوش جهانبور".

وقال جهانبور في إفادة صحفية، الأحد، إن "عدد الوفيات وصل حتى اليوم الأحد إلى 4474 حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات 71 ألفا و686 شخصا".