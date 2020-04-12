رضيعة مغربية تتعافى من "كورونا".. والأطباء يودعونها على طريقتهم (فيديو)

تماثلت رضيعة مغربية في شهرها الثالث للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وغادرت المستشفى صباح اليوم الأحد.

وحضر الطاقم الطبي والعاملون بمركز الحسن الثاني الاستشفائي في فاس لتوديع الصغيرة "سما" ووالدتها بعدما قضتا 14 يوما بينهم.

وقالت الأم في تصريح للصحافة المحلية إنها كانت برفقة طفلتها طيلة تلك المدة، لا تفارقها لحظة واحدة ولم تصب بالعدوى منها.

ولم تكشف الأم أو الطاقم الطبي كيف أصيبت الرضيعة بـ "كوفيد19".

وسبق أن سجل المغرب وفاة رضيعة في شهرها الـ17 بمدينة وجدة نهاية آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن قاضية في المجلس الأعلى للحسابات غادرت مستشفى فاس في نفس اليوم مع "سما"، وكانت زميلتان لها قد فارقتا الحياة نهاية آذار/ مارس الماضي، بعد إصابتهما بالفيروس خلال حضورهما نشاطا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مراكش.