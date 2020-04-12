دراسة: كورونا يمكنه قتل الخلايا المناعية القوية ‎

اكتشف فريق بحثي من جامعة "فودان" في مدينة شنغهاي الصينية، ومركز التبرع بالدم في مدينة نيويورك الأمريكية، أن فيروس كورونا الجديد، يمكنه أن يقتل الخلايا المناعية القوية في الجسم، والمسؤولة عادة عن محاربة الأمراض.

وذكرت صحيفة Gold Coast Bulletin الأسترالية، يوم الأحد، أن "الباحثين توصلوا إلى ذلك، أثناء دراستهم لخصائص كورونا الجديد، ومدى قدرته على قتل الخلايا المناعية والخلايا الليمفاوية الدقيقة والمسئولة عن القضاء على الفيروسات الخلايا الغريبة عند دخولها للجسم".

وأظهرت نتائج الدراسة، والتي نشرت في المجلة الطبية للخلايا الحية والمناعة الجزيئية CMI الدولية، أن "خلايا فيروس كوفيد 19، يمكنها تدمير الخلايا الدقيقة في جسم الإنسان، والتي من المفترض أن تحاربها".

وفي تجربتهم، أرفق الباحثون فيروس "كوفيد 19" الحي بالخلايا التائية البشرية المزروعة في المختبر، ووجدوا أن الفيروس التاجي استولى على الخلايا التائية كرهينة، ما أدى لتعطيل وظيفتها كخلايا منقذة للحياة، وذلك خلافاً لما معروف بأن الخلايا التائية لديها المقدرة على تدمير كافة الخلايا الغريبة عند دخولها إلى جسم الإنسان.

وبحسب جريدة جنوب الصين الصباحية الصينية، فإن تشريح جثث أكثر من 20 شخصاً توفوا بفيروس كورونا الجديد، أظهر أن عدد الخلايا التائية في جسمهم منخفض للغاية، حيث عمل الفيروس على تدمير أجهزة المناعة بشكل كامل تقريباً.

واعتبر الباحثون أن نتائج الدراسة، ستمكن بعد ذلك من اختبار مدى خطورة الفيروس التاجي الجديد على الأشخاص، ومن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، واتخاذ نهج أكثر دقة لإدارة المرض.

وكانت تجربة مماثلة أجريت سابقاً على الفيروس التاجي قاتل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "السارس"، ولكن هذا الفيروس كان له تأثير ضئيل على خلايا الجسم التائية.