تعرف على أفضل المكملات الطبيعية لمكافحة الشيخوخة

يمكن تعريف الشيخوخة بأنها تدهور في الوظائف الفسيولوجية اللازمة للبقاء والخصوبة مع مرور الوقت، لذا يحاول الأشخاص إبطاءها.

وتعتبر الشيخوخة أمرا حتميا لأي إنسان على وجه الأرض، لذا فإن زيادة عمر الإنسان وتباطؤ عملية الشيخوخة كانت محط تركيز الدراسات والبحوث العلمية لعقود.

وحدد العلماء عددا كبيرا من المواد التي لها خصائص مضادة للشيخوخة والتي يمكن تناول العديد منها كمكملات غذائية لأولئك الذين يرغبون في طرق طبيعية لإبطاء عملية الشيخوخة ومنع الأمراض المرتبطة بالعمر:

الكركمين

يمتلك الكركمين - المركب النشط الرئيسي في الكركم - خصائص قوية مضادة للشيخوخة، وينشط الكركمين بعض البروتينات، بما في ذلك بروتين Sirtuin وبروتين كيناز النشط واللذان يساعدان في تأخير الشيخوخة الخلوية ويعزز طول العمر.

كما ثبت أن الكركمين يقاوم تلف الخلايا ويزيد بشكل كبير من عمر ذباب الفاكهة والديدان المستديرة والفئران ويؤجل الأمراض والأعراض المرتبطة بالعمر.

إيبيجالوكاتشين جاليت EGCG

يتركز هذا المركب في الشاي الأخضر، ويقدم فوائد صحية كبيرة، ويمكن استخدامه للحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى الحالات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب، كما يعزز من صحة الإنسان وطول العمر والحماية من تطور الأمراض المرتبطة بالعمر.

ويعمل EGCG على إبطاء الشيخوخة من خلال استعادة وظيفة الميتوكوندريا في الخلايا، ويمكن استهلاكه عن طريق شرب الشاي الأخضر أو تناول المكملات الغذائية المركزة.

الكولاجين

يحد الكولاجين من ظهور شيخوخة الجلد، وهو مكون أساسي للبشرة يساعد في الحفاظ على بنية الجلد، ومع التقدم في العمر، يتباطأ إنتاج الكولاجين؛ مما يسرع علامات الشيخوخة مثل التجاعيد.

تشير الأبحاث إلى أن مكملات بالكولاجين قد تقلل من علامات الشيخوخة، بما في ذلك التجاعيد وجفاف الجلد.

إنزيم Q10

يعتبر أحد مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم، ويلعب دورا أساسيا في إنتاج الطاقة والحماية من تلف الخلايا، وتنخفض مستويات CoQ10 مع التقدم في العمر.

وتساعد مكملات CoQ10 على تقليل ما يعرف بـ الإجهاد التأكسدي، وهو حالة عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد التي تسرع عملية الشيخوخة وظهور الأمراض المرتبطة بالعمر.

وعلى الرغم من أن إنزيم CoQ10 أظهر نتائج واعدة كمكمل مضاد للشيخوخة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة قبل التوصية به كطريقة طبيعية لتأخير الشيخوخة.

الكروسين

يعد الكروسين صبغة كاروتينويد صفراء توجد في الزعفران، وهي توابل غالية الثمن وتستخدم بكثرة في المطبخ الهندي والإسباني.

وأظهرت الدراسات أن الكروسين يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك التأثيرات المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات، ومكافحة القلق.

كما تم ربط الكروسين بقدرته على العمل كمركب مضاد للشيخوخة والحماية من التدهور العقلي المرتبط بالعمر، ويساعد الكروسين أيضا في منع الشيخوخة في جلد الإنسان والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

الثيانين

هو نوع من الأحماض الأمينية ويتركز في أنواع معينة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر، ويساعد على الحماية من التدهور العقلي.

الجذر الذهبي

نبات طبي له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للشيخوخة، وكشفت إحدى الدراسات على ذبابة الفاكهة أن استخدام هذا النبات أدى إلى زيادة عمرها بنسبة 17 ٪.

الثوم

يحتوي الثوم على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وكشفت الأبحاث أن تناوله قد يمنع شيخوخة الجلد والتجاعيد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

أعشاب Huáng Qí

هو نوع من الأعشاب التي تقلل الإجهاد، وتستخدم في الطب الصيني التقليدي وتساعد في مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، ومنع تلف الخلايا.

فيسيتين

مركب فلافونويد يمكن أن يقتل خلايا الشيخوخة، وأشارت الدراسات إلى أنه قد يقلل من عدد الخلايا المسببة للشيخوخة في الأنسجة وتمديد العمر.

ريسفيراتول

يوجد في العنب والتوت والفول السوداني والنبيذ الأحمر ويعزز طول العمر عن طريق تنشيط جينات sirtuins، وأثبتت الدراسات أنه يزيد من عمر ذبابة الفاكهة والخمائر والديدان الخيطية.