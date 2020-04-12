عدد وفيات فيروس كورونا في العالم يتخطى حاجز 109 آلاف

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 109 آلاف و307 أشخاص في العالم منذ ظهوره، نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين.

وشُخّصت أكثر من 1780750 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا، إذ تبقى فحوص الكشف عن الإصابة محصورة في العديد من الدول بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 359200 شخص.

ومنذ آخر تعداد، الجمعة، سجلت 6205 وفيات و81219 إصابة جديدة على الأقل حول العالم.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها منذ تسجيل أول وفاة جراء كوفيد-19 في نهاية شباط/فبراير، إلى 20608 وفيات من أصل 530006 إصابات، فيما أعلنت السلطات الأمريكية شفاء 32110 مرضى.

والدولة الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 19468 وفاة من أصل 152271 إصابة، ثم إسبانيا مع 16972 وفاة من أصل 166019 إصابة، وفرنسا مع 13832 وفاة من أصل 129654 إصابة، والمملكة المتحدة مع 9875 وفاة من أصل 78991 إصابة.

وسجلت الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس أول مرة فيها نهاية كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82052 إصابة (99 حالة جديدة بين السبت والأحد)، من ضمنها 3339 وفاة (لم تسجل أي وفاة جديدة)، فيما شفي 77575 شخصا.

وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا، الأحد، 75018 وفاة من أصل 909769 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 21286 وفاة من أصل 553203 إصابات، وفي آسيا 4878 وفاة من أصل 137072 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4768 وفاة من أصل 98400 إصابة، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 2548 وفاة من أصل 61098 إصابة، وفي أفريقيا 742 وفاة من أصل 13697 إصابة، وفي أوقيانيا 67 وفاة من أصل 7515 إصابة.

وأعدت الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة، وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.