10 أطعمة تحارب القلق والتوتر

كشفت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين نوعية الطعام الذي نأكله والصحة العقلية وأعراض القلق، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي على تعزيز تحسين مزاجك.

وهناك بعض الأطعمة التي تُحسن من أعراض القلق والاكتئاب بشكل أو بآخر والتي تشمل:

الأطعمة المخمرة

تعد الأغذية المخمرة أفضل الأطعمة لمحاربة الاكتئاب، وتحتوي الأطعمة المخمرة مثل المخلل والكيمتشي على "البروبيوتيك"، البكتيريا الصديقة التي تعيش في الجهاز الهضمي وتساعد في الحماية من مسببات الأمراض والميكروبات الضارة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدماغ.

الكريز

يحتوي الكريز على مضادات الأكسدة كالكيرسيتين، والتي تساعد في تعزيز الشعور بالهدوء، وبشكل عام، يرتبط تناول الكثير من الفاكهة والخضروات بانخفاض أعراض القلق والاكتئاب وزيادة مستويات السعادة.

الشوكولاتة الداكنة

كشفت دراسة مستندة إلى استطلاع عام 2019، أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بانتظام هم أقل عرضة لأعراض الاكتئاب.

شاي البابونج

أشارت دراسة إلى أن أولئك الذين يشربون شاي البابونج لفترة طويلة، قلت لديهم أعراض القلق العام الشديد.

المأكولات البحرية

أشارت بعض الأدلة إلى أن تناول كمية كافية من المأكولات البحرية تعمل على الزيادة المعرفية وتحسين المزاج بسبب أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية.

الأفوكادو

تحتوي الأفوكادو على فيتامين B6 والمغنيسيوم، وهو مزيج قد يساعد في إنتاج السيروتونين في الدماغ.

الفاصوليا والبقوليات

تتوافر مضادات الأكسدة وفيتامين B6 والمغنيسيوم في الحمص والعدس والفول والبقوليات، وهي غنية أيضا بالبروتين، ويمكن الاستعانة بها كبديل للحوم الحمراء.

بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على نسبة كبيرة من المغنيسيوم، بالإضافة إلى البوتاسيوم والتي تسهم في صحة العقل.

الزبادي

يمتلئ الزبادي بمعادن رئيسية قد تساعد في تخفيف أعراض التوتر واستقرار المزاج وتوفر أيضا البروبيوتيك التي تزيد من مستويات البكتيريا المفيدة وتعزز مناعة الجهاز الهضمي والهضم والصحة العقلية.

الكيوي

تشير بعض الدراسات إلى أنه يحتوي على فيتامين C و E plus folate التي تساعد في تقليل الإجهاد، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين، الناقل العصبي المرتبط بالرفاهية والسعادة.