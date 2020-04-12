المغرب يعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1617 حالة.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب.

ووفق المصدر ذاته، ارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس حتى الآن إلى 153 حالة، بعد تماثل 7 حالات جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 113.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 6856 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

وفرض المغرب حالة طوارئ صحية، منذ 20 آذار مارس الماضي، وحتى 20 نيسان أبريل الحالي. كما اتخذ عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، آخرها ضرورة وضع الكمامة الطبية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن في الحالات الاستثنائية: (العمل، اقتناء حاجيات المنزل، العلاج)؛ للسيطرة على انتشار الوباء.