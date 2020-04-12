117 وفاة و1657 إصابة بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الأحد، عن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة و1657 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الماضية.

وقال جهانبور في تصريحات صحفية، إن "إيران سجلت 1657 إصابة جديدة و 117 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية"، مضيفاً إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 4474 والماصبين إلى 71 ألفا و686 حالة والمتعافين 43 ألفا و894 حالة".

وأشار جهانبور إلى وجود 3930 من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في المستشفيات في حالة صحية حرجة للغاية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال خلال اجتماع للجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم، إن "الأعمال القليلة الخطورة من الناحية الصحية ستستأنف في محافظة طهران اعتبارا من يوم السبت".

وأضاف "المحافظات بدأت تطبيق برنامج التباعد الاجتماعي الذكي من خلال انطلاق فعاليات المشاغل والأعمال القليلة الخطورة"، مبينا إن "مجلس الوزراء قرر الغاء منع السفر بين المدن داخل المحافظة الواحدة كما سيُلغى منع السفر بين المحافظات اعتبارا من العشرين من نيسان".

وتابع روحاني "هناك فيروس أسوأ من كورونا في إيران وهو الحظر، لكن أبناء شعبنا وضعوا يدا بيد لمواجهة الفيروس ونجحوا في ذلك".