بعد رفض دفن طبيبة توفيت بـ"كورونا".. مصريون يمنعون دفن مسنة في مقابر قريتهم بالقليوبية (فيديو)‎‎

رفض سكان منطقة "بهتيم" التابعة لمحافظة القليوبية في مصر، دفن جثمان سيدة متوفاة؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في مقابر أهلية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على واقعة مماثلة.

وقال أحد سكان منطقة "بهتيم" بالقاهرة الكبرى ويدعى سيد نصر، إنه "عند توجههم لدفن جثمان جدته التي توفيت بالفيروس، بعد الحصول على إذن من وزارة الصحة المصرية بالدفن في مقابر أهلية، وجدوا تجمهرا كبيرا من المواطنين يرفضون ذلك".

وأضاف في تصريحات متلفزة: "لما سألنا الأهالي عن سبب الرفض قالوا لنا محدش هيتدفن هنا انتوا عاوزين تمرضونا وتنقلوا العدوى لينا؟!".

وأكد أنه لم يستطع دفن جدته رغم الجدل مع الأهالي وتدخل كبار رجال البلدة وقيادات أمنية، فاضطر لنقلها إلى محافظة الغربية ودفنها في مقابر هناك.

ونوه المواطن بأن عمه ويدعى "فؤاد" توجه يوم 27 آذار/ مارس الماضي لمستشفى النيل، لشعوره بالتعب، مضيفا أنهم "قالوا له أعراض برد عادية، وإذا شعرت بشيء عاود زيارتنا، فتوجه إليهم بعد 48 ساعة، وتم تحويله للحميات وقالوا له نتيجتك سلبية مفيش حاجة".

وواصل: "بعدين اشتدت الأعراض على عمي، ورجع مستشفى الحميات، وأعادوا التحليل وثبت إيجابيته".

وأنهى حديثه: "في الأسبوع دا عمي نقل العدوى لوالدته (الجدة) وشقيقيه عبدالفتاح وهشام، وأصاب حوالي 45 شخصا من العائلة".

وكان عدد من أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا أمس السبت، على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقابر القرية.