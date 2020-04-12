لماذا ترفض مصر التوسع بإجراء تحاليل كورونا لمواطنيها؟ (فيديو)

رفضت وزارة الصحة المصرية وضع خطة توسعية لإجراء تحاليل "بي سي آر"، للمواطنين للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا على نفقتهم الخاصة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "المواطنين في شك مستمر بين يوم وآخر بشأن إصابتهم بالفيروس"، موضحا أن "طريقة التوسع في إجراء تحاليل كورونا ليست ناجحة ولم تحقق نفعًا عند تطبيقها، لأن هذا حدث في إيطاليا ولم تنجح خطتهم".

وأكد أن "هذه الطريقة لن تطمئن أحدًا بشأن الإصابة بكورونا من عدمه فربما تظهر نتيجته سلبية ثم يصاب بعد التحليل بالفيروس"، منوها إلى أن "دقة نتيجة تحليل بي سي آر 70% فقط لهذا فإن الطريقة الأفضل لمعرفة المصابين من غير المصابين هو تطبيق العزل"، لافتا إلى أن "هناك معايير تشخيصية للحالات التي يجب أن تخضع للاختبار".

المتحدث باسم الصحة لماذا لا يتاح تحليل الكورونا لجميع الراغبين#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/H6Zn4MjlrI — MBC مصر (@mbcmasr) April 11, 2020

وبشأن ارتفاع نسبة الوفيات في مصر خلال اليومين الماضيين أفاد بأن "مصر من أقل بلاد العالم في عدد الإصابات، ولم تدخل في نطاق الدول التي سجلت نسبة الوفيات أعلى من المعدل العالمي حتى الآن"، مبينا أن "مصر تشهد حالة وفاة واحدة لكل مليون مواطن، و19 إصابة لكل مليون، من إجمالي الشعب".

وشدد مجاهد على أن "نسبة 30% من حالات الوفاة يتوفون قبل الوصول للمستشفى، و20% يتوفون بعد مرور 48 ساعة من وصولهم للمستشفى إضافة إلى أن أغلبهم من كبار السن ويعانون أمراضًا مزمنة".

المتحدث باسم الصحة يكشف تفاصيل.. هل نسبة وفيات كورونا في مصر عالية؟#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/kuFg4g6MqZ — MBC مصر (@mbcmasr) April 11, 2020

وسجلت مصر السبت، 11 حالة وفاة جديدة بكورونا، و145 إصابة بالفيروس، بينما قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1939 إصابة، تماثل منهم 426 للشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل، بالإضافة إلى 146 حالة وفاة.