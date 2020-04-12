وفاتان جديدتان بكورونا في العراق و"منظمة الصحة" تحذر

أعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" في محافظتي كركوك (شمال) والبصرة (جنوب)، رفعتا العدد الإجمالي إلى 74.

وقال مدير عام صحة كركوك بالوكالة زياد خلف في بيان، إن "شخصا مسناً مصاباً بفيروس كورونا في العقد السادس من العمر توفي صباح الأحد، في مركز التدبير الوبائي في منطقة الحي الصناعي بمدينة كركوك".

وبهذا، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في محافظة كركوك إلى حالتين من إجمالي 29 إصابة، تماثل 15 منها للشفاء التام.

من جانبها، قالت دائرة صحة البصرة في بيان، إنها سجلت "حالة وفاة جديدة بكورونا ترفع إجمالي الوفيات في المحافظة إلى 16 من إجمالي 189 إصابة، تماثلت 83 حالة منها للشفاء".

وفي عموم العراق، ارتفع عدد الوفيات إلى 74 من إجمالي 1318 إصابة بالفيروس تماثل منها 601 حالة للشفاء.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و781 ألفا، توفي منهم نحو 109 آلاف، فيما تعافى أكثر من 404 آلاف، بحسب موقع Worldometer.

في ذات الإطار، نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، صحة تقارير إعلامية قالت إن العراق غادر ذروة الإصابة بفيروس "كورونا".