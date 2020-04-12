سياسي إيراني: تصريحات وقرارات روحاني لأزمة كورونا لا تتفق مع الواقع

أكد السياسي الإيراني، محمد سالاري، يوم الأحد، أن تصريحات وقرارات الرئيس، حسن روحاني حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد لا تتفق مع الواقع والحقائق التي تشهدها إيران وتتناقض مع بيانات وزارة الصحة.

وقال سالاري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ايلنا" المحلية "إن أي تصريح أو قرار من المسؤولين يتناقض مع آراء خبراء وزارة الصحة والذين يمثلون قادة معركة مكافحة فيروس كورونا في البلاد سوف يؤدي إلى ضعف أثر إجراءات وزارة الصحة في المجتمع وسينتهي بخسائر غير قابلة للتعويض".

وأضاف العضو بحزب تضامن إيران الإسلامي "إننا قد شهدنا حتى الآن عددا من التصريحات للسيد روحاني والتي لم تتفق مع الحقائق التي يشهدها المجتمع ولا تتسق مع تصريحات مسؤولي وزارة الصحة ومنها على سبيل المثال الإعلان عن عدم إعلان حالة الطوارئ في عدد من محافظات الجنوب الأمر الذي نفاه المتحدث باسم وزارة الصحة لاحقًا".

واعتبر أن "أي تناقض في عمل وزارة الصحة وأبرزها القرارات الأخيرة بعودة الأنشطة الاقتصادية يعمل على فقدان الثقة لدى المواطنين وانحراف الرؤية المنطقية لمعالجة الأزمة وسوف يؤدي إلى تأزم حالة تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل أكبر".

ورأى السياسي الإيراني الإصلاحي أنه "رغم المشكلات الاقتصادية المؤثرة التي تشهدها إيران نتيجة العقوبات إلا أن سلامة المواطنين يجب أن تفوق أي مسألة أخرى حتى وإن كانت مواصلة الأنشطة الاقتصادية" وفق ما نقلت عنه وكالة "ايلنا".

يأتي ذلك في ظل تحذيرات من خبراء ومسؤولين بوزارة الصحة الإيرانية من خطر عودة الأنشطة الاقتصادية وعدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي على وتيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد.