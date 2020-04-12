أطعمة تؤكل على معدة فارغة للحصول على فوائدها الصحية‎

الكثير منا يفضل تناول الكرواسون والمخبوزات والعصائر الطازجة كوجبات للإفطار، ولكن هل الأطعمة التي نتناولها يوميا في بداية اليوم مفيدة وغير مضرة للصحة كعصائر الفاكهة التي تُسبب الحموضة وحرقة المعدة والعديد من المشاكل الأخرى.

وفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك أطعمة يُفضل تناولها على معدة فارغة حتى نستفيد من جميع فوائدها الصحية ومنها:

المياه الدافئة والعسل:

يساعد تناول الماء الدافئ الممزوج بالعسل على معدة فارغة على تنظيف الجسم وتطهيره من السموم لأنه يقوم بتنظيف الأمعاء بسبب احتواء هذا المزيج على المزيد من المعادن والفيتامينات والفلافونيدات والإنزيمات المفيدة لصحة الأمعاء.

البابايا:

يفضل تناول فاكهة البابايا على معدة فارغة لقدرتها على تنظيم حركه الأمعاء وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بالإضافة لوقاية الجسم من الإصابة بأمراض القلب لذلك يجب إدراج البابايا في وجبة الإفطار .

الحساء:

إذا أردت تناول وجبة فطور منخفضة السعرات الحرارية وفي الوقت ذاته تحتوي على قيم غذائية مرتفعة فالحساء أو العصيدة ستكون الخيار المثالي فهي تعمل على تطهير الجسم من السموم وتحافظ على صحة الأمعاء بالإضافة لشعور الجسم بالامتلاء والشبع لفترات طويلة.

البطيخ:

يعتبر البطيخ من الفاكهة المحببة لدى الكثير من الأشخاص وتعتبر معظم أنواع الفاكهة بشكل عام خيارا مثاليا لوجبات الإفطار ويتصدر البطيخ قائمه الفواكه المفضل تناولها صباحا على معدة فارغة وذلك بسبب أنه يتكون بنسبة 90% من الماء إذ يعمل على تطهير الجسم وترطيبه فضلا عن كبح الرغبة في تناول السكريات وأيضا يحتوي البطيخ على عنصر الليكوبين الذي يعزز من صحة العيون والقلب.

المكسرات:

تناول حفنة صغيرة من المكسرات صباحا مثل الزبيب واللوز والفستق يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حمض المعدة ولكن يجب تناولها باعتدال تجنبا لظهور البثور المزعجة على سطح البشرة والتعرض للسمنة ومشكلات زيادة الوزن.

اللوز المنقوع:

يعتبر اللوز المنقوع من الوجبات المثالية التي يُفضل تناولها صباحا على معده فارغة لغناه بالمنغنيز وفيتامين E والبروتين والألياف وأوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية والعديد من العناصر الغذائية التي تعزز من القدرة الدماغية.