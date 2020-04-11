الجزائر.. وفاة طبيب معالج لمرضى كورونا.. والعدوى تنتقل لموظفين حكوميين ‎

أعلنت مديرية الصحة لمحافظة بجاية شرقي الجزائر، السبت، عن وفاة أحد كوادر الفريق الطبي المكلف بمتابعة مرضى كورونا بالمستشفى المركزي ”خراطة“.

وأصيب الطبيب سليم لطرش، قبل أسبوع بفيروس كوفيد19، وبذلك يكون الراحل ثاني ضحايا كورونا من المستشفى، بعد وفاة سائق مركبة الإسعاف التي كانت تقلّ مصابي الوباء القاتل في المحافظة الشرقية.

وسجلت محافظة ”بجاية“ 104 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بينها 14 حالة وفاة، مع تعافي 15 شخصًا خضعوا للعلاج.

وفي الإطار ذاته، كشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم السبت، عن إصابة عدد من الموظفين بمديرية التجارة لمحافظة ”خنشلة“ الشرقية، بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال الوزير في بيان، إنه ”أثناء أدائهم لعملهم البطولي بتنظيم السوق وتوفير المواد الغذائية اللازمة لأبناء الولاية، خاصة مادة السميد (الطحين)، انتقلت عدوى فيروس كورونا إلى مجموعة من موظفي مديرية التجارة لولاية خنشلة“.

وحيّا الوزير ”كافة موظفي قطاع التجارة، الذين يعانون يوميا في الأسواق والمحلات من أجل توفير احتياجات المواطنين الاستهلاكية، وبأسعار مقبولة ومعقولة“.

وفي أحدث إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 64 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1825 حالة، و19 وفاة جديدة، وسط مخاوف من انفلات الوضع بعد تأكيد 275 وفاة و1825 حالة مؤكدة.