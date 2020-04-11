الفنانة السورية هناء نصور تعلن شفاءها من ”كورونا“ وتقدم وصفة العلاج للمصابين

قالت الفنانة السورية هناء نصور، إنها تعافت تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلان إصابتها بكورونا خلال إقامتها في البرازيل.

ونقل الفنان والمخرج السوري عارف الطويل، تفاصيل المنشور الذي كتبته هناء نصور، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، وشرحت فيه تفاصيل طريقة العلاج التي اتبعتها وذلك كي يتبعها المصابون بكورونا للعلاج من الفيروس.

وقالت هناء نصور: ”بفضل الله وعونه ومحبتكن التي هي أغلى من الجواهر أنا خرجت من محنة المرض ومن هذه التجربة القاسية“.

وأضافت الفنانة السورية: ”لم أسميها كورونا لأن لفظ الكلمة بالغربة كان يعني موتًا لأن ضيق التنفس والقلق مع الوحدة والعزلة والغربة كانوا كافيين لتدمير أي إنسان حينما كتبت عن مرضي كنت بحاجة لأبكي على صدركم. لأشعر أني لست وحدي هنا، خوفي منعني من دخول المشفى لأني لا أعرف اللغة البرازيلية، وخشيت العزلة والصمت اكتفينا بالتواصل مع المركز الطبي للاستشارة“.

وأردفت: ”فضلت البقاء مع صديقتي السورية نتعالج واستفيد من كل امكاناتها في الطب البديل ونشفى معًا كنا نتابع صديقتنا البرازيلية التي تهالكت بنفس الأعراض وبقيت في البيت أيضًا بعدما سعفت لمركز طبي وشخصوا المرض وعادت للمنزل كذلك خوفًا من العدوى الأشرس، لكن مناعتنا كانت أقوى من مناعتها، تحسنت وشفيت تمامًا هي أيضًا نحمد الله“.

ومضت هناء نصور تشرح طريقة تعافيها للمصابين قائلة: ”ولكم يا أحبائي وصفة علاجنا لأنكم تستحقون بكل محبتكم إنا تنالوا هذا الرد الذي تأخرت به لأن نوبات السعال كان يتبعها انهيار جسدي مع تعرق وبردية“.

وواصلت: ”تنشق البابونج المغلي مع شرب كأس 3 مرات، تنشق الفيكس مع ماء مغلي 3 مرات، غرغرة بمغلي أوراق الليمون والخل والملح بعد التبريد، شرب العصائر وسلطات الفواكه المكثفة (برتقال، أناناس، شوندر، ليمون، تفاح، منجا) أشكر الله إنو البرازيل غنية بفواكه نادرة“.

وتابعت: ”بصراحه الطعام كان شيئًا شاقًا لأن البلع صعب وطعم الطعام مُرّ كله، أخذت البيض المسلوق بكثرة مع لبن أو لبنه سلطة مع اللحم المسلوق والفاصوليا السوداء“.

وبيّنت: ”أنا فرحة بكم بمحبتكن بكل اتصالاتكم لن أنكر أنها كانت أهم من كل ما كتبت امتنعت عن جميع الظهورات أو الاتصالات لإن كان صوتي مبحوح لمدة خمس أيام“.

وأكدت: ”في اليوم السابع بدأت بالتعافي، سامحوني يا كل أصدقائي الصحافيين والإعلاميين لامتناعي عن أي مقابلة أو لقاء أو اتصال مباشر لأني لا أريد شهرة من خلال مرضي“.

واختتمت قائلة: ”تعرفوني جيدًا أني لا أظهر للصحافة أو الإعلام إلا بعمل وهذه عادتي منذ البداية، ليست لي مواقع وهذا تقصير مني ولا صفحة على الانستغرام ولا شي، فقط هذه الصفحة، ألف شكر لكل من واسني بكلمة بحبكن بحبكن بحبكن لتصل إلى قلب كل واحد فيكن“.

كتبت الفنانة هناء نصور من البرازيل Hanaa Nassour—————————بفضل الله وعونه ومحبتكن التي هي أغلى من… تم النشر بواسطة ‏عارف الطويل‏ في السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٠

يشار إلى أن هناء نصور، هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وانضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في العام 1994، وبدأت التمثيل في العام 1995.

وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وكان آخر أعمالها مسلسل ”سلاسل ذهب“ في الموسم الدرامي الماضي، كما شاركت في العام 2018 بمسلسل ”وحدن“.