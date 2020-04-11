”الصحة العالمية“: المتوفى بفيروس كورونا لا ينقل المرض (فيديو)

قالت الدكتورة ”مها طلعت“، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى في منظمة الصحة العالمية، إن ”المتوفى بفيروس كورونا لا ينقل المرض بتاتا“، وحتى في غُسل الجثمان لدينا طرق لعدم نقل العدوى.

وأشارت خلال مداخلة عبر فضائية ”dmc“، إلى أن ”هناك بلاغات كثيرة عن إصابات في الفرق الطبية، وهذا أمر يدعو للقلق سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو عاملين“، مستكملة: الفريق الطبي وضعه ”سيكون في خطر“، إن لم يتم الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي تبدأ من غسيل الأيدي.

وأضافت الدكتورة مها طلعت، ”نحن نرى زيادة في الحالات وهذا معناه أن المنحنى الوبائي في مصر يزيد“، مشيرة إلى أن منظمة الصحة تجري تجارب سريرية، وهناك 5 أدوية موجودة بالفعل وليست جديدة يتم تجربتها على المرضى وتشترك فيها العديد من الدول وسيتم استخراج أفضل مجموعة من الأدوية.

وأوضحت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى في منظمة الصحة العالمية، أن ”كل ما نسمعه من علاجات حالات أولية، ولابد من وجود تجارب سريرية عديدة للخروج بالدواء المناسب، وأن يخضع الكثير من المرضى له حتى تكون الإحصائيات صريحة وقوية، ولا أتوقع أن يحدث هذا (إيجاد العلاج)، قبل عام من الآن“.