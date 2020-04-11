أعداد الوفيات جراء كورونا في إسرائيل تتجاوز المئة‎

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت تجاوز حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حاجز المئة حالة، بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: ”ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10743، بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 175 بحالة خطيرة، والوفيات إلى 101“.

وأشارت الوزارة، إلى أن ”أعداد الحالات الحرجة قفزت إلى 180، والإصابات المتوسطة ارتفعت إلى 153، ومن يتلقون التنفس الاصطناعي الكامل ارتفع إلى 132“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيوعز بوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل، لحين ترتيب إجراءات حجر جميع الواصلين من دول العالم إلى إسرائيل عبر المطارات، وللحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل.

وأجبرت أعداد الإصابات المرتفعة، الحكومة الإسرائيلية على فرض تدابير استثنائية لاحتواء الفيروس في أحياء المتشددين، الذين يرفضون الالتزام بتعليمات تقييد الحركة، بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري في مدينة ”بني براك“ ذات الأغلبية المتشددة، بحسب قناة ”i24“ نيوز الإسرائيلية الناطقة بالعربية.