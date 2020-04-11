مصر.. إصابة مذيع في قناة ”مكملين“ بفيروس كورونا

أعلن حسام الشوربجي مذيع قناة ”مكملين“ التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتبث من تركيا، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا.
وقال المصري حسام الشوربجي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن الجهات الصحية التركية أخبرته اليوم بإصابته بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه ”من المحتمل إصابة العائلة بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما“.
" قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا "
الجهات الصحية التركية اليوم، أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء #حسام_الشوربجي #خلك_في_البيت pic.twitter.com/cfoqf2Vbe7
— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) April 11, 2020
وحسام الشوربجي، هو صحفي مصري يعمل في قناة ”مكملين“ التي دشنت عقب ثورة 30 يونيو من الأراضي التركية، لمهاجمة النظام المصري.