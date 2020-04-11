مصر.. إصابة مذيع في قناة ”مكملين“ بفيروس كورونا

أعلن حسام الشوربجي مذيع قناة ”مكملين“ التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتبث من تركيا، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصري حسام الشوربجي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن الجهات الصحية التركية أخبرته اليوم بإصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه ”من المحتمل إصابة العائلة بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما“.

وحسام الشوربجي، هو صحفي مصري يعمل في قناة ”مكملين“ التي دشنت عقب ثورة 30 يونيو من الأراضي التركية، لمهاجمة النظام المصري.