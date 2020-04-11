الإمارات.. 376 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلنت دولة الإمارات وفاة 4 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد، كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 20 حالة.

كما كشفت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة الصحفية عن تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، جميعها في حالة مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3736.

وأشارت الحوسني إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 588 حالة بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.