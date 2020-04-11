ارتفاع إصابات ”كورونا“ في السودان إلى 19

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة المعلن عنهما في وقت سابق.

وحسب الوزارة، فإن الحالة رقم 18 لسوداني في الأربعينات من عمره، ويقيم في العاصمة الخرطوم وليس لديه تاريخ سفر خارج البلاد، ولم تثبت مخالطته لأي شخص مصاب بالفيروس، في حين أن الحالة رقم 19 لامرأة سودانية في الثلاثينات من عمرها، وتقطن في مدينة أم درمان خالطت شخصا مصابا قادما من خارج البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: إن الحالتين تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل، مبينة أن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ارتفع إلى 268 حالة بمراكز الحجر الصحي في البلاد.

ووسط تسارع في ظهور حالات الإصابة، لا تزال السلطات تدرس طلب وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم بفرض حظر تجوال شامل، أو الإغلاق التام لولاية الخرطوم لثلاثة أسابيع.

وتتحصن الحكومة السودانية بحزمة إجراءات استثنائية لمنع تفشي كورونا في البلاد، منها فرض حظر تجوال جزئي في كافة ولايات البلاد، كما أوقفت المنافسات الرياضية، ومنعت السفر بين الولايات وأغلقت المطارات والحدود.