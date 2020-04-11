تونس .. مبادرة لتحويل قاطرات النقل الحديدي إلى مراكز طبية لاحتواء ”كورونا“

أطلق عدد من المهندسين التونسيين مبادرة لتحويل قاطرات النقل الحديدي غير المستعملة إلى مراكز طبية متنقلة ومجهزة بكل ما يلزم؛ لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وتأتي المبادرة، التي اختار لها المهندسون المتخصصون في مجالات شتى اسم ”خط الحياة“، استكمالا لما بدأته مهندسة التصميم الداخلي عبير جلول، حين خططت لتحويل حاويات السلع المتروكة وغير المستعملة في الموانئ التجارية إلى مراكز طبية مجهزة لعلاج مصابي كورونا.

وقالت المهندسة عبير جلول، وهي من المشرفين على المبادرة، لـ ”إرم نيوز“، إن ”الفكرة بدأت بتحويل حاويات البضائع إلى وحدات عزل صحي، وهي فكرة انضم إليها عدد من المهندسين المعماريين ومهندسي الميكانيك، وساهم كل بأفكاره ومقترحاته بالطريقة التي يمكن أن يفيد بها“، مشيرة إلى أن ”تبادل الأفكار خلق مبادرة تحويل القاطرات إلى مراكز طبية متنقلة تقترب من الناس وتسهل عملية مباشرة المصابين بالفيروس“.

و أضافت جلول، أن ”الفكرة قابلة للتطبيق ويمكن تجهيز هذه القاطرات خلال 20 يوما، ولا يتطلب الأمر سوى مساندة من السلطات الرسمية بتبنيها المشروع والموافقة عليه“.

من جانبه، أكد المهندس في الميكانيك حاتم شنقل لـ ”إرم نيوز“، أن ”المشروع جماعي، وأنه سيتم في مرحلة لاحقة الاتصال بالوزارات المعنية، خاصة وزارتي الصحة والنقل، لتبقى الكلمة النهائية للسلطات الرسمية التي ننتظر دعمها للمشروع“، مبينا أن ”المشروع بدأ يجد صدى له خارج تونس، وأن فريق المهندسين الذي يشتغل عليه تلقى اتصالات من المغرب ومن مالي؛ من أجل تطبيق هذه الفكرة“.

وأشار شنقل إلى أن ”أزمة تفشي فيروس كورونا أثبتت للدولة أن الكفاءات التونسية من مهندسين وأطباء وطلاب كليات في اختصاصات متعددة، هي الأطراف التي تحتل الصف الأول في مواجهة الفيروس“.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة ضمن سلسلة مشاريع أطلقها مهندسون وطلاب بالجامعات وكوادر شابة في تونس؛ تهدف إلى مساندة جهود الدولة في التصدي لوباء ”كورونا“، ومن المبادرات التي تم تنفيذها ابتكار جهاز للتنفس الاصطناعي بمشاركة طلاب كلية الطب والمدرسة الوطنية للمهندسين بمحافظة سوسة الساحلية، ودخل الجهاز حيز التنفيذ قبل يومين بقرار من وزيري الصحة والتعليم العالي في تونس.

كما بادر طلاب جامعة محافظة المهدية بإرسال مراكز فرز لعزل المصابين بفيروس ”كورونا“ عن بقية المرضى العاديين الذين يقصدون المستشفيات، وتم تركيزها في مدخل المستشفى الجامعي بمحافظة المهدية.