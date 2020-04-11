مصر تطلق خدمة الرد الآلي عبر ”واتساب“ لاستفسارات ”كورونا“

أطلقت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، خدمة جديدة عبر تطبيق ”واتساب”، تدعم الرد الآلي عبر التطبيق؛ للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وجاءت الخدمة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها مصر لمجابهة فيروس كورونا، حيث توفر الخدمة ردودا على مدار اليوم حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا، مقدمة من أطباء بوزارة الصحة المصرية.

وكشف بيان الصحة المصرية، أن خدمة رسائل ”واتساب“ ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا؛ لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.

وتشمل الخدمة التي طورتها مصر ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة سنغافورة، وإدارة الصحة بجنوب أفريقيا، وإندونيسيا الجديدة، معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه، فضلا عن أحدث إحصائيات الإصابات في الدولة، ونصائح حول البقاء في المنزل، ونصائح التنقل، وإجابات حول الأسئلة الشائعة.

وقالت وزارة الصحة المصرية، إن الخدمة الجديدة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات ”إنفوبيب Infobip“ العالمية مع تطبيق ”واتساب“، حيث تسمح بالمحادثات الثنائية، فيتم إرسال رسائل إلى أي شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، بالإضافة إلى توجيهه إلى مصادر على الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات.

من جانبهم، أعرب مسؤولون من شركة ”واتساب“ عن سعادتهم بتوفير وسائل اتصال لوزارة الصحة والسكان المصرية؛ لمساعدتها على الإجابة عن أسئلة المواطنين حول الفيروس، بنصائح طبية في الحال، وبشكل دوري.

وقال المسؤولون، إن المواطن يمكنه الاعتماد على هذه الخدمة للمحافظة على سلامته، موضحين أن عددا من وزارات الصحة حول العالم تستخدم خطوط الاستفسارات عن فيروس كورونا عبر ”واتساب“، مؤكدين استعداد واتساب لإطلاق المزيد من الخدمات لمواجهة كورونا، خلال الفترة المقبلة.