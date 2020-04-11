تونس ترسل فريقا طبيا إلى إيطاليا للمساعدة في مواجهة كورونا

وصلت اليوم السبت، طائرة عسكرية تونسية، على متنها فريق طبي مختص، يتكون من 7 أطباء وممرضين وتقنيين، إلى مطار مالينسا بمدينة ميلانو، لدعم السلطات الإيطالية في مواجهة تفشّي فيروس كورونا.

والتحق الفريق الطبّي التونسي، بالفضاء الطبي الذي تمّ إعداده بأحد أجنحة مقر معرض ميلانو للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

يشار إلى أن ميلان هي عاصمة إقليم لومبارديا الذي يعدّ بؤرة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقالت الرئاسة التونسيّة، في وقت سابق، إن إيطاليا التي تعاني من تفش كبير لوباء كورونا، وافقت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة الوباء.

وقال مصدر رئاسي تونسي، إن القرض جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين التونسي والإيطالي، أعلن خلاله رئيس تونس قيس سعيد استعداد بلاده لإرسال فريق طبي لمساعدة إيطاليا التي أعلنت وفاة حوالي 19 ألف شخص بسبب الفيروس.