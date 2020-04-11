المغرب.. تسجيل 79 حالة جديدة بكورونا يرفع الإجمالي إلى 1527

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1527 حالة.

وجاء ذلك ضمن إحصاءات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا في المغرب.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس في المغرب إلى 141، بعد تماثل 19 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 110.

وسجّلت الإحصاءات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 6207.

والاثنين، قررت السلطات المغربية العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية في المملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن في الحالات الاستثنائية (العمل، أو اقتناء حاجيات المنزل، أو العلاج) للسيطرة على انتشار الوباء.