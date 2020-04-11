10 أطعمة معلبة آمنة لمرضى السكري

يعد مرضى السكري أكثر قلقًا بشأن نوعية الأطعمة التي يتناولونها؛ خشية التسبب برفع مستويات السكر بالدم، ومع الحظر الذي تتخذه معظم الدول يلجأ الكثيرون للأطعمة المعلبة التي تقلل رحلات التسوق في الخارج إلا أن بعضهم قد يكون غير مناسب لمرضى السكري، لكن إليك مجموعة من أفضل الأطعمة الآمنة لمرضى السكري.

الحمص المجفف أو المعلب

يدخل الحمص في العديد من الأطباق، رغم احتوائه على الكربوهيدرات، إلا أنه غني أيضًا بالألياف والبروتين والدهون والتي تساعد على تقليل تأثيره على مستويات السكر في الدم، ويبقى الحمص المجفف لمدة تصل إلى 3 سنوات، إذا تم تخزينه في مكان بارد ومظلم.

الطماطم المعلبة

تعطي الطماطم المعلبة نكهة للعديد من الأطباق، وهي غنية بمضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، التي تعزز صحة القلب، كما أنها تحتوي على نسبة صغيرة من الكربوهيدرات، لذلك فهي تؤثر بنسبة ضعيفة على مستويات السكر في الدم، ويمكن استخدام الطماطم المعلبة في الطهي أو صنع الصلصات، ويمكن الاحتفاظ بها لعدة سنوات بعد الشراء.

زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني مصدرًا رخيصًا للبروتين الصحي والدهون والألياف، وفيها نسبة قليلة من الكربوهيدرات، لكن ينبغي التأكد من اختيار نوع طبيعي لا يحتوي على سكر مضاف، لأن الأطعمة السكرية تؤثر سلبًا على التحكم في سكر الدم، وتستمر زبدة الفول السوداني لمدة عام تقريبًا بعد الفتح.

الفستق

يحتوي الفستق على البروتين والدهون الصحية، كما أنه غني بالألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة لمرضى السكري، ويدوم الفستق حوالي 6 أشهر، ويمكن تبريده لإطالة مدة صلاحيته بشكل كبير.

السلمون المعلب

يحتوي سمك السلمون المعلب على أحماض ”أوميجا 3 “ الدهنية التي تفيد الدماغ وتحارب الالتهاب، كما أنه مليء بالبروتين ولا يحتوي على الكربوهيدرات، ويمد الشخص بالكالسيوم، وعادةً لا تنتهي صلاحيته حتى سنتين بعد الشراء

التوت المجمد

التوت منخفض نسبيًا في السكر، وغني بالألياف مقارنة بالفاكهة الأخرى، مثل: الموز أو التفاح، لذلك فهو له تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يعد التوت غنيًا بالعناصر الغذائية المعززة للصحة ومضادات الأكسدة، ويستمر لمدة تصل إلى عام في الفريزر.

القرنبيط المجمد

يعد القرنبيط بديلًا صحيًا للبطاطا والأرز وحتى المعكرونة والنشويات، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحتوي على عدد منخفض جدًا من الكربوهيدرات، ويمكن تخزينه لمدة تصل إلى عام واحد.

الفطر المعلب

يعد الفطر غنيًا بالألياف ومنخفض الكربوهيدرات، لذلك يؤثر بشكل طفيف على نسبة السكر في الدم، وعادة لا تنتهي صلاحية الفطر المعلب حتى سنتين بعد الشراء.

السبانخ المعلبة أو المجمدة

تحتوي السبانخ على عدد قليل جدًا من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، ويمكنك تناول كمية كبيرة منها دون تأثير على مستويات السكر في الدم، وتدوم السبانخ المعلبة لمدة تصل إلى 4 سنوات، بينما تظل السبانخ المجمدة لمدة عام.

الشوكولاتة الداكنة

قد تتفاجأ بوجود الشوكولاتة في القائمة، إلا أن الشوكولاتة الداكنة علاج رائع لمرضى السكري؛ نظرًا لأنها تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو، كما تحتوي على نسبة أقل من السكر المضاف، كما أن الكاكاو غني بالألياف والدهون الصحية.