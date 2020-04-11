”كورونا“ يلقي الضوء على أزمة ”التفرقة العرقية“ في بريطانيا ويثير قلق الفرق الطبية

قالت صحيفة ”ذي غارديان“ إن رئيس الرابطة الطبية البريطانية طالب الحكومة بإجراء تحقيق عاجل، حول حقيقة وأسباب تعرض السود والآسيويين وذوي العرقيات الأخرى للإصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد 19”، بشكل أكبر.

وجاء طلب رئيس الرابطة الطبية بعد التقارير التي أشارت إلى أن الأطباء العشرة الذين ماتوا في بريطانيا نتيجة إصابتهم بالفيروس كانوا جميعاً من تلك الأقليات.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن منظمة الأطباء تشعر بقلق شديد إزاء نسب العدوى غير المنطقية فيما يتعلق بالأطباء من ذوي الأصول العرقية الأخرى.

هؤلاء الأطباء لديهم أصول من مناطق تضم آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وحتى في ظل التمثيل المبالغ فيه بالنسبة لهم في منظومة الصحة العامة البريطانية، فإنهم يمثلون 44% فقط من الفرق الطبية، مقارنة بـ14% للأطباء من إنجلترا وويلز. حقيقة أن جميع حالات الوفاة وقعت لهؤلاء الأطباء ذوي الأصول العرقية المختلفة تمثل أمراً مزعجاً ومثيراً للقلق الشديد، بحسب رئيس الرابطة الطبية البريطانية.

قال الدكتور تشاند ناغبول، رئيس الرابطة الطبية البريطانية: ”ظاهريًا، فإنه من الصعب تخيل أن يكون هذا الأمر عشوائياً، وأن تكون أول 10 حالات وفاة في الوسط الطبي من الأطباء ذوي الأصول العرقية المختلفة، الأمر ليس كذلك فقط، فبحسب معلوماتنا، فإن المرضى من ذوي تلك الأصول يمثلون ثلث من يتلقون العلاج حالياً في غرف الرعاية المركزة. هناك نسبة غير منطقية تتعلق بعدد المرضى من ذوي الأصول العرقية الأخرى“.

وأضاف: ”سمعنا أن الفيروس لا يفرّق بين الأفراد، ولكن من دون شك، فإن هناك نسبة عدوى واضحة غير منطقية للأشخاص والأطباء من ذوي الأصول العرقية الأخرى، يجب معالجة هذا الأمر، ويتعين على الحكومة أن تتحرك فوراً“.

بالإضافة إلى الأطباء العشرة، فإن هناك 6 حالات وفاة في صفوف فرق التمريض، من بينهم 3 ممرضات ذوات أصول عرقية أخرى، ومن بينهم صيدلانية في مستشفى، وواحدة على الأقل من مساعدي الرعاية الصحية، إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا لم يتم تقسيمه بحسب الأصول العرقية، ولكن هناك بحث منشور هذا الأسبوع أظهر أن 35% من المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة ليسوا من أصول بيضاء.

قال ناغبول إن متخصصي الصحة من ذوي الأصول العرقية الأخرى يشعرون بالقلق حول حالات الوفاة التي حدثت لزملائهم، وماذا يعني ذلك بالنسبة لهم. وأشار رئيس الرابطة الطبية البريطانية إلى أنه ربما من المبكر للغاية الحصول على إجابات حاسمة، ولكن الأمر يستحق التحقيق.

تنمر

من بين العوامل التي توقع أنها ربما تكون قد ساهمت في هذا الوضع، أنه ما إذا كان الأطباء من ذوي الأصول العرقية الأخرى يشعرون أنهم أقل قدرة على الشكوى من نقص معدات الحماية الطبية الشخصية، وهي شكوى مكررة من العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ بداية الأزمة، وبالتالي فإنهم يتعرضون للمخاطر.

ونقلت الصحيفة عن ناغبول: ”يشعر الأطباء من ذوي الأصول العرقية الأخرى أنهم يتعرضون للتنمر والمضايقات من المستويات العليا، مقارنة بزملائهم البيض، من المتوقع بشكل مضاعف أنهم لن يلجأوا إلى الشكوى خوفاً من الاتهامات المضادة التي يمكن أن يتعرضوا لها، تلك الوفيات تمثل أمراً مزعجاً، لأن الغالبية العظمى منهم، أعتقد أن واحداً منهم فقط هو المولود في بريطانيا، جاؤوا من الخارج، وكرّسوا حياتهم لإنقاذ حياة الآخرين“.

كثير من المواطنين ذوي الأصول العرقية غير البيضاء موجودون في مناصب العمل الرئيسية، وهذا يمكن أن يكون أحد العوامل التي ساهمت في تلك النسبة غير المنطقية لأعدادهم في وحدات الرعاية المركزة، إذ إن قطاعا عريضا من هؤلاء ليسوا قادرين على البقاء في منازلهم، ويقومون بخدمة الدولة، ويضعون أرواحهم أمام الخطر، إذا أضفت ذلك إلى تكدس العاملين والأجيال العديدة التي تعمل في نفس الوظائف، فإن العدوى يمكن أن تخرج عن نطاق العمل، وتنتشر في صفوف العائلات.

لا إجراءات كافية

وشكك ناغبول في ما إذا كان قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات كافية من حيث ترجمة المنشورات التي تتضمن معلومات حول ”كوفيد 19″، والمسافة الجسدية بين الأفراد، الذين تمثل الإنجليزية لغتهم الثانية، وأشار إلى أن المساجد والمعابد يمكن أن يتم استخدامها بوساطة الحكومة في توضيح تلك الرسالة.

وقال إن صعوبات الحديث باللغة الإنجليزية يمكن أن تتسبب في مشكلات الاتصال مع الخط الساخن للرعاية الصحية 111، سواء عبر الإنترنت أو الهاتف.

وأشار ناغبول أيضًا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب والكلى لدى المواطنين من الأصول العرقية الأخرى بشكل أكبر من السكان الأصليين. وقال: ”عدم المساواة في السابق سيكون أكبر في أوقات الأزمة. فيروس كورونا ربما يجلب عدم المساواة على مر التاريخ، وهو ما عانى منه ذوو الأصول العرقية الأخرى، إلى دائرة الأضواء“.

وقال إن أفضل نصيحة للأطباء من ذوي الأصول الأخرى هي حماية أنفسهم من فيروس ”كورونا“، حتى تظهر معلومات أخرى عن الوباء، وضرورة ارتداء معدات الحماية الصحية اللازمة، وحثهم على عدم المخاطرة بحياتهم ما لم تكن تلك المعدات متوافرة ويمكن لهم استخدامها نظرًا لخطورة الوضع.

وتابع: ”يتعين علينا أن نحمي المواطنين والمسئولين في المجال الطبي من ذوي الأصول العرقية الأخرى، هؤلاء العمال واجهوا صعوبات كبيرة خلال عملهم في الرعاية الصحية العامة. إنهم يخدمون الدولة خلال أزمة غير مسبوقة على الإطلاق، يجب أن تتحرك الحكومة بخطوات جادة من أجل معالجة هذه المشكلة“.

من جهتها، قالت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها تعمل بجدية شديدة من أجل حماية جميع الطوائف، وأشارت إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالوضع العام، تم إرسالها عبر البريد لجميع الأسر في بريطانيا البالغ عددها 30 مليون أسرة، وأن هذه المعلومات متاحة أيضاً على موقعها الإلكتروني الرسمي.